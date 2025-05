Death Stranding 2: On the Beach får en begrenset utgave av DualSense-kontrolleren

HQ

I juni kommer alt til å handle om Hideo Kojima og Death Stranding igjen. Oppfølgeren til det polariserende spillet lanseres 26. juni, og nå som Death Stranding 2: On the Beach snart er her, har PlayStation og Kojima Productions avslørt en ny DualSense-kontroller i begrenset opplag med tittelen som tema.

Denne kontrolleren vil være en DualSense-basismodell, men den har fått en stil som gjenspeiler spillet. Den har blant annet fått påmalt et emblem og mottoet til Drawbridge i knalloransje. Ellers er mesteparten av kontrolleren svart, noe som gjør den ideell for alle som for øyeblikket bruker Midnight Black -plater til PlayStation 5-konsollen sin.

Kontrolleren lanseres 26. juni i tråd med selve spillet. Den vil koste £74,99/€84,99/$84,99, og forhåndsbestillinger starter fra 22. mai. Du kan sikre deg et av disse tilbehørene ved å gå til PlayStation Direct, men det er verdt å merke seg at kontrolleren er begrenset, noe som betyr at du kanskje må kjempe og være rask for å sikre deg en.

Er du spent på Death Stranding 2: On the Beach?