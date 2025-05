Death Stranding 2: On the Beach for å lansere World Tour

HQ

Et av de største spillene i juni 2025 er uten tvil Death Stranding 2: On the Beach, oppfølgeren til Kojima Productions' splittende, men til syvende og sist svært vellykkede eventyr. Tittelen debuterer på PS5 den 26. juni, og i den forbindelse har den japanske utvikleren avslørt at en World Tour er under planlegging for å gjøre sin ankomst.

Turneen vil ta spillet til 12 steder rundt om i verden, for en rekke muligheter som vil inkludere "spesielle gjester og arrangementer ved hvert stopp". De nøyaktige datoene og byene som er valgt, er avslørt, og turneen begynner i Los Angeles 8. juni, beleilig rundt Summer Game Fest -perioden.



8. juni - Los Angeles



14. juni - Sydney



26. juni - Tokyo



28. juni - Paris



30. juni - London



4. juli - Seoul



6. juli - Taipei



9. juli - Hong Kong



12. juli - Shanghai



August - Riyadh



Oktober - Sao Paulo



November - Lucca



Vi har fått beskjed om at vi kan forvente mer informasjon om hvert stopp når de nærmer seg, men hvis det er planlagt spesielle gjester, er det kanskje rimelig å anta at noen av de stjernespekkede og globale skuespillerne vil dukke opp. Kanskje får vi se Norman Reedus eller Elle Fanning i USA, Léa Seydoux i Frankrike, Shioli Kutsuna i Japan, kanskje til og med Ella Purnell i Storbritannia, ettersom skuespillerinnen tidligere har hatt møter med Kojima om noe...

For mer på Death Stranding 2: On the Beach, ikke gå glipp av vår siste oppsummeringsartikkel.