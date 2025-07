Death Stranding 2: On the Beach har allerede solgt godt over en million eksemplarer, ifølge analytikere

HQ

Death Stranding 2: On the Beach Spillet ble lansert for bare litt over en uke siden, men allerede nå ser det ut til å ha solgt godt. Det ser ut til at spillet passerte 1 million solgte eksemplarer i slutten av juni, bare noen få dager etter lanseringen.

Ifølge analytikere hos Ampere (via The Game Business) solgte Death Stranding 2: On the Beach 1,4 millioner enheter innen utgangen av juni. Lanseringstallene for det opprinnelige spillet er stort sett ukjente, men ifølge Kojima hadde det gått i null i mai 2020, etter en lansering i november året før.

I dag ser vi ofte utviklere som roper fra hustakene når spillet deres når 1 million solgte eksemplarer. Men hvis noen skal bryte trender, er det Kojima Productions, og det er derfor mulig at vi ikke kommer til å se en feiring av en salgsmilepæl på en stund fra den anerkjente utvikleren.

Death Stranding 2: On the Beach er ute nå på PS5.