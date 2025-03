Death Stranding 2: On the Beach lanseres på PS5 den 26. juni, ny 10-minutters trailer sluppet

HQ

Sony og Kojima Productions har kunngjort utgivelsen for Death Stranding 2: On the Beach, samt premiere på en 10-minutters trailer. Det ble avslørt i starten av et panel på SXSW i Austin, Texas, med Hideo Kojima, Troy Baker, Norman Reedus og Woodkid. Du kan se panelet her, med nye detaljer om det kommende PlayStation 5-spillet.

Traileren, som du kan forestille deg fra en 10-minutters trailer som er redigert av Kojima selv, er veldig spoilerfylt, så vær advart. Den inneholder mange spillmomenter, inkludert kamper, nye og gamle karakterer, samt nye, enorme fiender. Hvis du ikke vil se selve traileren, kan du bare huske en ting: spillet lanseres 26. juni, eksklusivt på PS5.

Kojima har også annonsert utgaver for Death Stranding 2. Spillet lanseres med en Collector's Edition med en 15" Magellan Man-statue, en Dollman-figur, kunstkort, et brev fra Hideo Kojima og noen gjenstander i spillet, til 229,99 USD. Den digitale deluxe-utgaven vil også inkludere alle disse spillgjenstandene og to dagers tidlig tilgang for 79,99 USD. Standardutgaven koster 69,99 USD.

Forhåndsbestillinger til Death Stranding 2: On the Beach av alle slag vil også inkludere innhold i spillet (et tilpasset hologram og noen kampskjeletter). Forhåndsbestillinger åpner 17. mars, og spillet lanseres 26. juni. Du finner mer informasjon om utgavene her.