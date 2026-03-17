Death Stranding 2: On the Beach får ny vanskelighetsgrad, flere mellomsekvenser og bosser som kan spilles på nytt i stor oppdatering

Death Stranding 2: On the Beach kommer til PC denne uken, og selv om det er nok av en overskrift i seg selv at Kojimas siste epos kommer til en ny plattform, kommer det en stor oppdatering til spillet, både på PS5 og PC. Denne oppdateringen bringer ganske mye ekstra innhold, inkludert noe kuttet fra basisspillet, samt spillendringer som følge av tilbakemeldinger fra spillere.

Kojima forklarte endringene selv på det japanske radioprogrammet Spacewalk (via MP1st), og detaljene ble deretter samlet av KAMI på Twitter/X. En ny vanskelighetsgrad, To The Wilder, har blitt lagt til, noe som gjør spillet enda mer utfordrende. Det vil være bosskamper som kan spilles om igjen, nye gjenstander, flere mellomsekvenser som er klippet fra den opprinnelige utgivelsen, en ultrawide-modus på PS5, spilljusteringer og mer.

Denne oppdateringen kommer den 19. mars, som er når PC-versjonen av spillet slippes. Dette er den første store oppdateringen for Death Stranding 2: On the Beach på noen måneder, og ser ut til å kompensere for ventetiden med det som ser ut til å være en båtlast med nytt innhold. Vi er sikker på å se de fullstendige oppdateringsnotatene senere denne uken, når spillet offisielt lanseres på PC.