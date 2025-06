Death Stranding 2: On the Beach var Storbritannias fysiske bestselger i forrige uke

HQ

Da vi gikk inn i juni 2025, var det klart at det var to massive spill det var verdt å holde øye med. Mario Kart World startet måneden med Nintendo Switch 2 og ble nylig etterfulgt av Death Stranding 2: On the Beach. Ikke overraskende har Mario Kart World siden det kom vært en gigant på boks, i hvert fall i Storbritannia, og toppet de fysiske salgslistene over hele landet, men det ble nettopp slått av Kojima Productions' oppfølger.

Ifølge Christopher Dring i The Game Business toppet Death Stranding 2 de fysiske salgslistene den siste uken, men det var en stor hake. Det totale fysiske salget var en brøkdel av hva Death Stranding oppnådde i 2019, med et boksesalg som gikk ned med hele 66%. Dette skyldes riktignok to hovedårsaker, den ene er nedgangen for fysiske medier, og den andre er det faktum at DS2 hadde en større vekt på digitalt salg.

Når det gjelder hvordan det fysiske salget ellers fordelte seg, etter DS2 og MKW, så Switch og Switch 2 ut til å være kongen igjen, og drev salget av Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Hogwarts Legacy og Mario Kart 8 Deluxe, som utgjorde resten av topp fem.