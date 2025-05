Death Stranding 2 sies å ta opptil 75 timer å fullføre

HQ

Det ser ut til at vi er inne for en episk tur i Kojimas ambisiøse oppfølger. Ifølge informasjon vil Death Stranding 2: On the Beach etter sigende ta spillerne rundt 50 til 60 timer å fullføre, med en fullføring på opptil 75 timer.

Det er et betydelig steg opp fra originalen, som i gjennomsnitt varte rundt 40-50 timer. Kojima Productions går tydeligvis all-in på oppfølgeren, og utvider den postapokalyptiske verdenen vi alle lærte å elske i det første spillet. On the Beach utspiller seg på ulike steder som Mexico og Australia, og fortsetter å utforske temaer som menneskelig tilknytning og overlevelse i en postapokalyptisk verden. Med sin betydelige lengde og berikede fortelling.

Ser du frem til Death Stranding 2?