Death Stranding 2 sin lanseringsdato er fastsatt og avsløres i 2025

Death Stranding 2: On the Beach var en av stjernene på Tokyo Game Show, med en spillfremvisning som inneholdt en ny fotograferingsmodus og noen filmsekvenser (men ikke en trailer).

Regissør Hideo Kojima var på scenen og avslørte at spillet fortsatt skal utgis i 2025. Faktisk er utgivelsesdatoen "allerede bestemt, og jeg jobber for tiden med det som forberedelse til det".

"Siden vi snakker om 2025, vil det bli utgitt neste år, så vi vil kunngjøre det på et eller annet tidspunkt neste år. Men på grunn av noen uforutsette omstendigheter kan vi ikke kunngjøre det i dag."

Kojima legger til at han fortsatt holder på å sette sammen spillet, så det er ikke ferdig ennå, men han føler seg "ganske bra med det".

Selv om det ikke var noen trailer eller mye gameplay på scenen, avslørte Kojima noen detaljer, som en ny karakter kalt Rainy, spilt av Shioli Kutsuna, både i den engelske og japanske versjonen, samt en "Photo shoot event" med utrolige realistiske animasjoner av skuespillerinnene Kutsuna, Léa Seydoux og Elle Fanning.

Death Stranding 2: On the Beach vil bli utgitt i 2025, eksklusivt på PS5. Utgivelsesdatoen er fortsatt ikke offisiell, men Kojima ønsker ikke å avsløre den ennå. Kanskje han venter på å få vite utgivelsesdatoen for GTA 6 først, slik at de ikke kolliderer...

