Death Stranding 2 vil tillate spillere å beseire sjefer uten å bruke vold

HQ

For de av dere som heller vil suge inn i verdenen enn å kjempe dere gjennom den, vil du bli glad for å vite at Death Stranding 2 vil la deg gjøre akkurat det. Det har blitt avslørt at en av de mange innstillingene i spillet lar deg beseire sjefer uten å ty til vold.

Kojima forklarte at funksjonen var spesielt designet for spillere som sliter med refleksbasert spilling eller rett og slett foretrekker å fordype seg i verdenen og fortellingen i stedet for all handlingen. Og ærlig talt, det er absolutt ingenting galt med å gjøre Death Stranding 2 mer tilgjengelig ved å la spillerne skreddersy opplevelsen til deres individuelle spillestil. Er du ikke enig?

Er dette en funksjon flere spill burde inkludere?