Death Stranding 2 virker helt absurd i ny trailer og lanseres i 2025

Da Kojima Productions og PlayStation Studios bekreftet oppfølgeren til Death Stranding gjorde de et poeng av å bare kalle det DS2, og den siste tidens rykter hevdet å vite hvorfor. Dette viser seg å stemme.

Spillet heter nemlig Death Stranding 2: On the Beach, noe som ble avslørt i en trailer som i skikkelig Kojima-stil er helt absurd. Nå vet vi alle fall at flere av verktøyene som ble lagt til i Death Stranding Director's Cut kommer tilbake, samtidig som at det blir mer action med skyting og mer denne gangen. Alt dette mens Norman Reedus, Troy Baker, Léa Seydoux, Elle Fanning og fler sier og gjør merkelig ting i nye omgivelser. Forvent enda flere spørsmål i månedene fremover, for Death Stranding 2: On the Beach kommer til PlayStation 5 først i 2025.