Death Stranding Director's Cut bekreftet til PC

Selv om Death Stranding Director's Cut blant annet kunne skryte av bedre grafikk da det kom til PlayStation 5 i fjor lurte selvsagt PC-spillere på hvorfor de ikke ble inkludert til tross for at originalen er tilgjengelig der. Det viser seg at PC-markedet atter en gang bare må vente litt lengre.

Etter de siste dagenes lekkasjer kan Kojima Productions bekrefte at Death Stranding Director's Cut også skal lanseres på PC (både Epic Games Store og Steam) i løpet av våren. Innholdsmessig vil denne utgaven åpenbart være lik den på PS5, men i tillegg lover utviklerne at Intel sin nye XeSS-grafikkteknologi og et par andre ting vil gjøre spillet enda penere.

Dessverre ønsker de ikke å si noe om oppgraderingsmuligheter for de som allerede eier Death Stranding enda, men mer informasjon om dette og mer skal komme "snart".