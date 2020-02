Death Stranding hinter til noe spennende neste uke

Tidligere denne uken bestemte Kojima Productions seg for å gjøre som mange andre og kansellere Game Developer Conference-planene sine, men det kan virke som om dette ikke nødvendigvis betyr at de ikke har spennende nytt å komme med.

Aki Saito, Head of Communications hos Kojima Productions, har nemlig bestemt seg for å gi oss et lite livstegn på Twitter etter å ha vært meget stille i en lengre periode. Denne oppdateringen kom i form av følgende melding og bilde:

"Sorry to be silent everyone! I've been really busy lately.....I think i can say more soon about what we are going to....."

Snart er jo et ekstremt udefinert ord i spillindustrien, men ser du litt nærmere på bildet av Saito-san er det spesielt én ting som er verdt å merke seg. På lappen luringen skriver på står det nemlig "Next Week!". Dette er en kar som har jobbet med hemmelige prosjekter i flerfoldige år, så du kan banne på at dette ikke er en tabbe eller tilfeldig. Dermed blir spørsmålet hva det er han hinter til. Kan det være en lanseringsdato for PC-utgaven av Death Stranding? Stemmer teoriene om at spillet vil få en utvidelse? Kan utviklerne allerede være klare for å vise bittelitt av sitt neste prosjekt? Svaret får vi nok neste uke.

Hva håper du det er?