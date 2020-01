Death Stranding hjalp bandet Low Roar med å komme seg på beina

Death Stranding har som kjent stort fokus på musikk, og når man går ut i ødemarken spilles til tider en sang som skal hjelpe med å underbygge stemningen, og skape en reaksjon hos spilleren. Mange av sangene i spillet kommer fra det islandske bandet Low Roar, som Hideo Kojima kjempet hardt for å skulle spille en avgjørende rolle.

Og for Low Roar kunne ikke timingen vært bedre, for bandet hadde det visst ikke så bra innen spillet ble avslørt. I et intervju med VG247 forteller sanger Ryan Karazija at Sony først rakte ut og spurte om de kunne bruke sangen "I'll Keep Coming", men de visste ikke til hva.

"Sony kontaktet oss per e-post og tilbød penger for å bruke sangen "I'll Keep Coming", og var ikke villige til å fortelle oss hva de skulle bruke sangen til. Den gang hadde vi litt vansker, så vi aksepterte tilbudet. Det viste seg senere at de skulle bruke den i Death Stranding."

Etterfølgende har bandet blitt meget suksessfullt, og spiller nå utsolgte konserter, og har fått mange flere avspillinger på diverse streaming-tjenester. Eksempelvis har nettopp I'll Keep Coming nå 9.5 millioner avspillinger på YouTube.