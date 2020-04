For noen uker siden kunne også Kojima Productions fortelle at de hadde bestemt seg for å jobbe hjemmefra etter at en ansatt hadde testet positivt for COVID-19. Dette setter selvsagt sitt preg på arbeidet, noe vi nå ser konsekvensene av.

Selskapet kan fortelle at PC-utgaven av Death Stranding har blitt utsatt fra den 2. juni til den 14. juli. Begrunnelsen er enkelt nok at de trenger mer tid til den siste finpussen siden de ikke jobber i studioet lenger.