Deathloop klart for Xbox Series og Game Pass neste uke

I går fylte altså Deathloop ett år, og som forventet betyr dette at det ikke bare er PlayStation 5-spillere som kan oppleve det fantastiske spillet på konsoll lenger.

Arkane og Microsoft bekrefter at Deathloop slippes på Xbox Series den 20. september, og at det kommer rett på Xbox Game Pass og PC Game Pass. Dette er en dato PC- og PlayStation 5-eiere bør merke seg også, for en massiv oppdatering blir tilgjengelig samme dag. Den såkalte Golden Loop-oppdateringen vil nemlig gi oss et nytt våpen, nye fiendetyper, nye oppgraderinger, muligheten til å spille mot folk på andre plattformer og ikke minst en utvidet slutt. Spesielt sistnevnte skal bli meget interessant siden det er delte meninger om hvordan historien avsluttes. Dermed er det bare å glede seg til tirsdag uansett om man spiller på PC, PlayStation 5 eller Xbox Series.