Death's Door har allerede blitt spilt av 100 000 spillere

Til tross for at det bare er en uke gammelt på dette tidspunktet har Death's Door allerede blitt spilt av 100 000 spillere. Denne imponerende milepælen ble nylig delt på Twitter av utvikleren Acid Nerve sammen med en hyllesttrailer.

Det er gledelig å se at spillet allerede viser seg å være en suksess, da det ser ut til å være et av de best mottatte indiespillene hittil i år. For øyeblikket ligger det på 89 poeng på Metacritic for sin Xbox One-versjon, og PC- og Xbox Series-versjonene ligger like under på 86 poeng.