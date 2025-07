Deathstalker reiser seg igjen - sjekk ut disse fantastiske nye bildene

HQ

Har du lyst på sverd, sandaler, praktiske monstereffekter og en bøtte med herlige 80-talls-vibber? Spenn deg fast, for Deathstalker er tilbake. Kultfilmen "sverd og trolldom", som opprinnelig ble vekket til live av Roger Corman, får en ny, dristig nyinnspilling. Steven Kostanski, hjernen bak Psycho Goreman og The Void, både skriver og regisserer denne nytolkningen.

Daniel Bernhardt trer inn i rollen som den ikoniske barbariske krigeren, og de første bildene tyder på et herlig lavbudsjetts-eventyr som holder seg tro mot ånden fra originalene. Vi får til og med et glimt av noen skurker i Deadite-stil, noe som antyder at nekromantikeren Nekromemnon er tilbake i aksjon.

Kostanski lover at Abraxeons land vil føles som et fullstendig realisert fantasyunivers, levendegjort med praktiske monstereffekter. Den legendariske kunstneren Boris Vallejo har til og med bidratt med helt nye originaltegninger til prosjektet. I tillegg til Bernhardt er Christina Orjalo, Paul Lazenby og Nina Bergman på rollelisten, og hvis alt går etter planen, er premieren satt til august.

Så hvis du, som undertegnede, har en usunn sterk forkjærlighet for blod, magi, praktiske effekter, rockemusikk og rå nostalgi, er dette absolutt noe å ha på radaren. Sjekk ut de nye bildene nedenfor.

Har du sett de originale Deathstalker-filmene, og hva synes du om denne nye versjonen?