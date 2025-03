Deconstructeam og Selkie Harbour slår seg sammen for å kunngjøre sitt første selvpubliserte fellesprosjekt, Many Nights a Whisper

Deconstructeam, det berømte spanske indie-studioet kjent for The Cosmic Wheel Sisterhood og The Red Strings Club, har i samarbeid med det andre spanske indie-studioet Selkie Harbour kunngjort egenpubliseringen av deres felles prosjekt Many Nights a Whisper. I tråd med deres tradisjonelle avgang fra mer kommersielle spill og eksperimentering, er Many Nights a Whisper et kort, tankevekkende og interaktivt eventyr om drømmer, press og forventninger, der en ung jente må skyte et perfekt skudd med bue.

"Om dagen kan du trene med spretterten din og engasjere mentoren din i varme, intime samtaler. Om natten kan du lytte til innbyggerne ved Bekjennelsesmuren, veie hviskingen deres og bestemme om du skal oppfylle ønskene deres", heter det i pressemeldingen. Dette er ikke det første prosjektet som de to Valencia-baserte studioene har jobbet med sammen, men det er det første som er selvpublisert på Steam, og forventes å bli utgitt i løpet av våren.

Du kan se kunngjøringstraileren på Many Nights a Whisper nedenfor.