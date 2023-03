Deep Rock Galactic får en enspiller spin-off

HQ

Ghost Ship Publishing har annonsert tre nye titler som kommer til Steam Early Access, som vil markere selskapets første spill som skal publiseres under banneret.

Det første av de tre spillene er Deep Rock Galactic: Survivor, et auto-shooter for én spiller basert i samme univers som det originale Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic: Survivor er satt til å bli utgitt senere i år.

SpellRogue er en terningbasert roguelike med dekkbyggingsmekanikk, og er det andre spillet som lanseres av Ghost Ship Publishing. Det tredje og siste spillet er DarkSwarm, et 4-spiller co-op top-down actionspill.

"Vi er veldig glade for å avsløre våre tre første titler som utgiver," sier Søren Lundgaard, administrerende direktør i Ghost Ship Games. " Hver utvikler og prosjekt har sin individuelle opprinnelseshistorie, men de har alle åpen utvikling, fleksibel spilldesign og forbrukervennlige forretningsmodeller til felles. Det hele passer perfekt med våre mål for Ghost Ship Publishing."Ghost Ship Publishing ble først avslørt forrige måned, men det ser ut til at teamet bak Deep Rock Galactic har en langsiktig plan for å skape nye og interessante indietitler.

