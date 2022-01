Deep Rock Galactic har nå over ti millioner spillere

HQ

Den danske megahiten Deep Rock Galactic nådde tre millioner solgte eksemplarer for bare to måneder siden, pluss en million brukere fra Xbox Game Pass. Nå har utviklerne i en pressmelding meddelt at tittelen faktisk har nådd over ti millioner spillere.

Så hva er hemmeligheten bak denne enorme økningen? Jo, som vi tidligere har rapportert er det ett av tre spill som inngår med månedens PlayStation Plus-titler, hvilket også var den offisielle lanseringen av spillet på Sonys konsoller. Takket være dette økte det med hele seks millioner spillere.

Søren Lundgaard, som både er gründer og sjef for Ghost Ship Games, hadde dette å si om denne imponerende milepælen:

"The way Deep Rock Galactic has always been developed is directly with the community. We are a small team, undertaking a huge console launch so it is amazing to have the community working with us every step of the way, and we can't wait to show off what we are going to give back to them in Season 2 this Spring!"

