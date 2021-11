Deep Rock Galactic har nå solgt over tre millioner eksemplarer

HQ

Deep Rock Galactic var en hit helt fra start, og studioet bak, Ghost Ship Games, har sammen med deres lojale spillere brukt årevis på å utvide spillet og tilføye masser av spennende nytt innholde.

Den harmonien har nok lønt seg, for flere og flere har strømmet til. Gjennom lanseringen av Season 01 kan Ghost Ship nå avsløre via en pressemelding sendt til Gamereactor at har passert tre millioner solgte eksemplarer.

"When we launched into Early Access at the start of 2018, we wouldn't have suspected that we'd be reaching new peak CCUs and sales milestones at the end of 2021!. We've always developed Deep Rock Galactic alongside our community, and the new Performance Pass was squarely aimed at giving them more ways to play, for a longer period of time, so we're delighted this has also resulted in such a major milestone for us," sier administrerende direktør og medgründer Søren Lundgaard.