Deep Rock Galactic har solgt 5,5 millioner eksemplarer

Det begynner å bli en stund siden danske Ghost Ship Games ha ut Deep Rock Galactic, men nesten fra starten var det ganske klart at spillet ville bli en langsiktig suksess.

I dag har de et sprudlende fellesskap, og når stadig nye salgsmilepæler. Her er et annet eksempel. Via et innlegg på Steam har utvikleren gitt ut en lengre infografikk som du kan se nedenfor. Her fremgår det at spillet har solgt 5,5 millioner eksemplarer siden lanseringen.

Dette til tross for at nærmere 10 millioner lastet det ned "gratis" via PlayStation Plus i januar 2022, og det har vært tilgjengelig på Game Pass også.