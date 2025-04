Deep Rock Galactic: Rogue Core viser frem gameplay og avslører planer for Closed Alpha

Som en del av Triple-i Initiative showcase, Ghost Ship Games nettopp gjort en opptreden for å vise frem et nytt glimt av Deep Rock Galactic: Rogue Core. Denne spinoff av den svært populære co-op shooter er en FPS roguelite eventyr som ser 1-4 spillere tar på seg rollen som en dverg gruvearbeider som blir sendt inn i svært farlige underjordiske verdener for å reaktivere viktige steder og for å etablere kontroll over operasjoner.

Under utstillingsvinduet inkluderte Rogue Core's utseende glimt av de fire spillbare klassetyper, med disse er følgende :



Falconeer - Gjør det mulig å kjempe på to fronter



Slicer - Ekspert i å levere offensive angrep



Spotter - Ideell for å identifisere mål



Guardian - En beskyttende naturkraft



I tråd med hvordan Rogue Core fungerer, bruker spillet sin roguelite-natur til å se spillerne begynne dykk for å tjene ressurser som kan brukes til å forbedre dvergene sine. Dette inkluderer midlertidige forbedringer som finnes i cacher som kan berges, men også oppgraderinger som kan skaffes ved å bruke penger som kan samles Expendite, pluss permanente opplåsinger som skaffes på navskipet kjent som RV-09 Ramrod.

Foreløpig er det ingen utgivelsesdato i tankene for Deep Rock Galactic: Rogue Core, men det er planer om å være vert for en lukket alfa-test snart, med påmeldinger som registreres på spillets Steam-side.