DeepCool kan bli stengt ned på grunn av amerikanske sanksjoner

Krigen i Ukraina ser ut til å få et overraskende offer, ettersom DeepCool, en svært kjent produsent av kjøleløsninger, vifter, kabinetter og strømforsyninger, ser ut til å stenge ned i USA, deres største marked så vidt vi vet, på grunn av salg av produkter til en verdi av mer enn en million dollar til to russiske selskaper fra deres hovedfirma i Beijing. Selskapet har ellers hovedsakelig vært kjent for å lage ekstremt effektive luft- og væskekjølere til langt rimeligere priser enn de fleste andre i bransjen.

Det står på en lang liste over selskaper som er publisert av amerikanske myndigheter, og som har blitt tatt i å selge "eksportkontrollerte varer" til Russland. DeepCool er som mange andre PC-maskinvareselskaper eid og drevet av et kinesisk selskap, men er et av de få som faktisk har sin egen fabrikk. Selv om de eksakte produktene ikke er kjent i skrivende stund, er de to navngitte russiske selskapene, OOO Novyi Ai Ti Project og Aktsionernoe Obshchestvo Taskom, begge kjent for å støtte russisk krigsinnsats, førstnevnte ved å produsere data- og sikkerhetsutstyr, sistnevnte ved å være et fraktselskap.

DeepCool US er de facto blokkert fra å gjøre forretninger med morselskapet i Kina, og det forventes derfor at de vil legge ned virksomheten, ettersom det er forbudt for personer bosatt i USA å handle med dem, i tillegg til at all ettersalgssupport vil opphøre. Amerikanske forhandlere forventes også å fjerne alle DeepCool-produkter fra listen. Da historien først ble kjent, hadde flere store PC-maskinvareforretninger i USA fortsatt DeepCool-produkter, men alle ser ut til å ha blitt fjernet fra listen.