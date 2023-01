Del 3 av Attack on Titans siste sesong kommer i mars

HQ

Crunchyroll har bekreftet at del 3 av Attack on Titans siste sesong starter 3. mars. Denne tredje delen av det som var ment å være siste akt i historien vil bli delt inn i to deler.

Vi har ikke en premieredato for den andre delen ennå, og vi vet heller ikke hvor mange episoder det vil være totalt, men med tanke på at vi bare har om lag ni mangakapitler igjen kan dette virkelig være Attack on Titans finale.

Det ville også være fornuftig med tanke på at 2023 markerer tiårsjubileet siden animeen først begynte å sendes.

Det er rykter om at Attack on Titan-animefinalen vil avvike fra mangaens, med tanke på den kontroversielle responsen på sistnevnte. Dette kan også bare være for å hype folk som har lest mangaen til å se showet.

Gleder du deg til Attack on Titan-finalen?