Vi kan altså glede oss til mange spennende spillnyheter i september, men høsten blir stadig tynnere hva spillanseringer angår.

Nå er det Keoken sin tur å gi oss skuffende nyheter om en utsettelse siden Deliver Us Mars forsinkes til den 2. februar slik at utviklerne får mer tid til å finpusse "oppfølgeren" til Deliver Us The Moon. Den gode nyheten er at vi likevel skal få se mer av spillet på Gamescom den 24. august, så det er da i alle fall noe.