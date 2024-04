Deliver Us The Moon kommer endelig til Switch i sommer

HQ

Keoken Interactives Deliver Us The Moon kommer endelig til Nintendo Switch. Forgjengeren til Deliver Us Mars, Deliver Us The Moon, følger den typen historie du kan forvente av tittelen.

Du får i oppgave å redde jorden fra dens forestående undergang ved å undersøke månen etter en viktig energiressurs som kan hindre oss i å ødelegge planeten vår. Spillet fikk gode anmeldelser av både fans og kritikere, men en Switch-versjon ble kansellert i 2020.

Nå viser en ny trailer at fansen får en Switch-versjon i sommer. Det er ikke fastsatt noen lanseringsdato ennå, men forhåpentligvis blir ikke ventetiden for lang for alle som ønsker å ta fatt på dette romeventyret fra Switch.