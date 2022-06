DeLoreans nye elbil er et fireseters kjøretøy med måkevingedører

HQ

DeLorean Motor Company er mest kjent for Back to the Future-bilen som Michael J. Fox kjørte gjennom tidene i den klassiske filmtrilogien. Men nå er de tilbake igjen og har presentert sitt nyeste kjøretøy, som overraskende nok er en fireseters elbil som fortsatt har de ikoniske måkevingedørene.

Denne bilen, kalt Aplha5, har et batteri på over 100kWh som har en rekkevidde på rundt mil og en toppfart på opp til 250 kilometer i time. Ellers a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/new-website-reveals-first-look-at-deloreans-alpha5-ev-301557124.html" target="_blank">bemerkes</a> det at designen tar "designelementer fra fortiden for å inspirere fremtiden" og at DeLorean selv mener at selskapets "rebelske DNA" er intakt. Troy Beetz, markedssjef i DeLorean Motor Company, sier:

<cite> "Alpha5 er en representasjon av DeLoreans siste 40 år. Det var et stort ansvar for å sikre at vi hedret DeLoreans historie, men et enda større ansvar for å bevare fremtiden... Jeg synes vi gjorde begge deler med Alpha5."</ sitere>

Bilen presenteres nærmere i august på Pebble Beach Concours d'Elegance mellom 18. og 21. august, så regn med å høre mer om den da.