Delt skjerm er et "must" for Baldur's Gate III på Xbox Series

Baldur's Gate III-utviklerne i Larian har sagt at delt skjerm er et must for Xbox Series-versjonene av spillet, men for øyeblikket har Xbox Series S vist seg å være litt av et problem.

Ifølge et nytt intervju med Eurogamer er Larian-sjef Swen Vincke fortsatt håpefull når det gjelder delt skjerm, men han erkjenner problemene med den mindre kraftige Xbox-konsollen. "Teamet har jobbet hardt for å få det til å fungere, men de jobber fortsattmed det. Problemet med optimaliseringer er at når man er ferdig med én ting, dukker det opp en ny. Så her har vi å gjøre med en situasjon der vi bare gjør det vi skal."

"Hvis det er mulig, vil de få det til å skje. Men det er et veldig stort spill... Det er helt greit hvis du har én karakter som går rundt i byen, men hvis gruppen splittes opp og det er fire karakterer som går i fire forskjellige retninger i byen, og de begynner å gjøre de sprø tingene jeg gjør - ildkuler, [osv.] - er det mye simulering som må skje på én skjerm. Og det er krevende. Det krever hukommelse."



Xbox krever paritet mellom konsollutgavene av spillene sine, så hvis Larian ikke får delt skjerm til å fungere på Series S, er det ikke sikkert det vil fungere på Series X heller. Dette er imidlertid noe Vincke ønsker å unngå.

"Delt skjerm er et must for oss, og vi vil ikke gi ut spillet uten delt skjerm, så det vil vi ikke gjøre."