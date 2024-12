Delta Force sin Black Hawk Down-kampanje lander neste måned

HQ

Nylig lanserte utvikleren Team Jade endelig en gjenoppliving av Delta Force, og selv om flerspillerdelen er tilgjengelig akkurat nå, er det mange som ser frem til en ambisiøs enspillerkampanje som tolker Ridley Scotts Black Hawk Down-film direkte.

Denne kampanjen er i seg selv en nyinnspilling av Delta Force: Black Hawk Down fra 2003, og vi vet at den kommer så tidlig som neste måned, til tross for at flerspillerdelen bare er i beta.

Team Jade lover en "definitiv gjenfortelling" designet "fra grunnen av" for "neste nivå av fordypning". Du kan se en liten teaser fra denne kampanjen nedenfor.