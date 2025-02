Delta Force sin forsinkede kampanje kommer endelig neste uke

HQ

Delta Force sin online flerspillerdel ble lansert sent i fjor, og selv om det hadde vært løfter om en kampanje i trailerne og materialet som ledet opp til lanseringen, var den bemerkelsesverdig fraværende, med løfte om en utgivelse i januar.

Nå, litt senere enn planlagt, er den klar til å sendes ut. Delta Force: Black Hawk Down er inspirert av Ridley Scotts film fra 2002 med samme tittel (uten Delta Force -biten). Du tar rollen som en eliteoperatør der et enkelt oppdrag raskt blir en desperat kamp for livet.

Black Hawk Down-kampanjen lanseres neste fredag, den 21. februar. Den kan spilles alene eller i samarbeid med venner, og du kan se en kort teaser nedenfor: