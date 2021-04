Delta i den gigantiske Sim Racing Cup 2021 og vinn fete premier

Hvis du ønsker å delta må du skynde deg og registrere deg via denne siden</strong>

Har du en racerkjører i magen, og har du lyst til å bevise din verdi på banen? Da kan R8G Esports og Acer gi deg muligheten til å sette ord bak handling. Vi presenterer her Sim Racing Cup 2021, en internasjonal turnering dedikert til simracere fra hele verden.

Det avholdes først nasjonale turneringer, i flere land, fra England til Portugal, til Oman og hele veien til lille Norge. Vinnerne fra de nasjonale turneringene går videre til en internasjonal finale.

Og hva er så premiene? Den store vinneren får det store Sim Racing Cup 2021-trofeet, en R8G-t-skjorte, en Acer Predator Orion 3000-PC og en gamingmonitor. Andreplassen får et Predator Aethon 300-tastatur, en Cestus 350-mus, en XXL-musematte og en stor medalje. Tredjeplassen stikke rav med en medalje, en Predator-ryggsekk og et Predator Galea-headset. Men det her er bare de nasjonale premiene. Ender du med å bli den ultimate vinneren har du virkelig noe i vente.

Det skal nemlig deles ut et komplett racing set-up til vinneren, bestående av en Fanatec Podium-base, et Fanatec F1-ratt, Fanatec Clubsport V3-pedaler og en Sim Lab P1-X-cockpit. Og det stopper ikke der, for vinneren blir også en del av R8G-esportlaget i et helt år, og kan derfra blir opplært av profesjonelle samt delta i store begivenheter.

Du kan se Orion 3000-PCen du kan vinne via videoen nedenfor:

Hvme vil vel ikke vinne den? Du kan delta ved å gjøre følgende:

1. Meld deg på via den dedikerte linken.

2. Enten kjøp eller last ned ditt eksemplar av Assetto Corsa på Steam (konkurransen gjelder kun på PC).

3. Enten kjøp eller last ned Dream Pack 3 her.

4. Lag en profil i spillet med ditt ekte fornavn og etternavn.

5. Lag en Discord-profil med ditt ekte fornavn og etternavn, og slutt deg til Predator Cup via denne linken.

6. Last ned og installer SimSyncPro8100PREDATORR8G som erstatter skins og bane via denne linken. Det er en mer direkte guide tilgjengelig på Discord.

7. Last ned og installer Ptrackerv3.4.0 via denne linken.

Deretter kan du kjøre. Vinnerne finnes her i Norden mellom den 10. og 14. mai, altså Hot Laps fra mandag til fredag, og finalen finner sted den 16. mai fra klokken 20:00 til 20:45. Disse Hot Laps foregår på Monza Predator-banen, og varer de førnevnte fem dagene. De som setter de 20 beste tidene under denne fasen inviteres til en nasjonal finale.

De nasjonale finalene avholdes også på Monza, og varer i 45 minutter. Vinner du får du førstnevnte premie, og inviteres til den internasjonale finalen sammen med fem gjester, som avholdes den 30. mai klokken 14:15.

Innen du går har vår svenske redaktør, og internasjonale simracing-ekspert Petter Hegevall satt sammen en rekke videoer med tips og triks til hvordan du kan forbedre gamet ditt. Den første av totalt tre videoer finner du nedenfor.

Og da var alt på plass. Vil du gjerne bevise ditt simracer-talent, er det altså nå du bør begynne å trene. Ses vi?