Deltarunes kommende tre kapitler slippes samtidig og vil koste penger

Nylig lanserte Toby Fox, skaperen av Undertale og Deltarune, det andre kapitlet i Deltarune. Det har alltid vært meningen at alt skulle slippes episodevis, men nå vet vi litt mer om hvordan sluttplanen ser ut. Via et innlegg på spillets hjemmeside har Fox bekreftet planene om at spillet skal bestå av totalt fem kapitler. Men de tre kommende kommer til å lanseres samtidig.

Og i motsetning av de to første vil ikke disse være gratis. Den spesifikke prisen har ikke blitt avslørt, men han sier at hele pakken blir dyrere enn Undertale, som nå koster rundt 100 kroner.

My next goal is to complete Chapters 3, 4 and 5 for next time. Then, at that time I will ask for people to buy the game, at the price of the first 5 chapters (including 1 and 2). I don't know the price yet, but it's definitely going to cost more than UNDERTALE."