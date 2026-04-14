Dembélé knuser Liverpools håp om comeback, PSG er i semifinalen

Liverpool klarte ikke å komme tilbake mot Paris Saint-Germain, og tapte til og med returoppgjøret i kvartfinalen i Champions League, som endte 2-0 etter en scoring av Ousmane Dembélé. Dermed forsvant Liverpools sjanser til å vinne tittelen, og nå blir kampen om å komme blant de fem beste og kvalifisere seg til neste sesong...

De røde forbedret seg fra den katastrofale prestasjonen i forrige uke, og søkte ivrig etter mål, med flere sjanser og mer ballbesittelse, men effektiviteten manglet, og til tross for at de dominerte deler av kampen, straffet Dembélé dem i det 72. sekundet, og satte en stopper for avansementet.

Liverpool, utmattet og overgitt, klarte ikke å stoppe Ballon d'Or-vinnerens andre scoring på overtid, da PSG vant 4-0 sammenlagt, og vil møte Bayern München eller Real Madrid i semifinalen. I fjor ble Liverpool også eliminert av PSG i Champions League, men på straffer.