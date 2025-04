Demeo-utvikleren avduker GrimKeep, en dyster roguelite terningbygger

Folkene på Resolution Games, kjent for Demeo -serien, har avduket et nytt prosjekt. I motsetning til de andre seriene, som vanligvis fokuserer på high-fantasy, vil dette spillet i stedet ta fansen inn i en dyster verden som er formet av Lovecraftian-skrekk og eventyrfigurer fra Brothers Grimm-historiene. Spillet er kjent som GrimKeep, og har til hensikt å lanseres senere i år på PC og PlayStation 5, og vi har litt ny informasjon om det.

GrimKeep er satt til å være en roguelite terningbygger satt i en verden overveldet av øde og fortvilelse. Det vil tilby terningkombinasjoner og unike gjenstander å mestre, og når han snakket om ideen, forklarte art director Henrik Pettersson :

"GrimKeep er ikke et sted for optimisme. Denne verdenen er hard og uforsonlig. Selv om kjernen i spillet er et turbasert spill om logikk og tilfeldigheter, ville jeg virkelig at det skulle utspille seg i en "ordentlig" fantasiverden med en bakgrunnshistorie, en underliggende logikk og en sammenheng. Ja, du kaster terninger og samler gjenstander, men grafikken er håndtegnet og ville også fungert i en visuell roman eller et rollespill."

Resolution Administrerende direktør Tommy Palm bygget videre på dette ved å legge til: "Da Henrik og David [Filipe, kreativ leder] ga meg den første prototypen av GrimKeep i hendene, klarte jeg rett og slett ikke å legge den fra meg. Gode spill bør deles med verden - enten det dreier seg om banebrytende nye måter å spille på, som det nylig lanserte Spatial Ops, eller spennende nye vendinger på kjente formler, som roguelike kortstokkbyggere."

Ingen fast utgivelsesdato er nevnt ennå, og det er heller ingen nyheter om prisene det vil se ut til å eksistere på, men vi blir fortalt at spillet har blitt "designet med konsoll, PC og håndholdte enheter i tankene", noe som betyr at det til slutt kan komme til flere plattformer også.