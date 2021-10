Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles er dagens GR Live-spill

HQ

For noen dager siden lanserte CyberConnect 2 deres actionspill basert på den populære anime-serien Demon Slayer. Spillet heter Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles og følger historien om Tanjiro i det han melder seg inn som en demonslakter og påtar seg utfordringen med å finne ut av hvem det var som drepte familien hans og gjorde søsteren Nazuko til en demon.

Spillet er designet som en 3D beat 'em up, og vi skal sjekke ut de første to timene i dagens GR Live. Som vanlig er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.