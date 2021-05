Du ser på Annonser

Vi har fått en ny trailer som bekrefter at Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles lanseres i Vesten i løpet av 2021. Formatene som gjelder er PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series, og det ser virkelig ut som at animeens spesielle stil bevares godt i spillet. Sjekk ut traileren nedenfor.