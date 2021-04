Demon's Souls-soundtracket slippes på vinyl

Du ser på Annonser

Milan Records etterlengtede vinyllansering av Demon's Souls-soundtracket begynner å nærme seg, og kan nå forhåndsbestilles. Det kommer på to gullfargede vinylplater i en fet sleeve med et stilig bilde av Maiden in Black og andre kule detaljer inspirert av The Nexus, tegnet av Ken Taylor. Nå får vi endelig muligheten til å nyte Shunsuke Kidas nydelige musikk på best mulig vis. For oss i Europa er det mulig å bestille via Vinyl Guru for cirka 300 kroner.