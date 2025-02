Den 23 år gamle RPG-klassikeren Neverwinter Nights har nettopp fått en ny utvidelse

HQ

Etter mer enn to tiår siden utgivelsen, ville du sannsynligvis ikke forvente at det skulle komme en DLC til et spill som Neverwinter Nights. Men takket være det utrettelige arbeidet til spillfellesskapet og spesielt ett medlem, trives spillet fortsatt på sin egen måte i dag.

Det medlemmet er Luke Scull AKA Alazander i Neverwinter Nights-verdenen. Scull har nettopp gitt ut Doom of Icewind Dale-utvidelsen, en DLC som ble oppdaget av PC Gamer og gir 10-15 timer med nytt innhold via oppdrag, områder og mer å utforske.

Utvidelsen fortsetter på basisspillets opprinnelige historie, og dette er den første utvidelsen som er planlagt i en serie, så hvis du sitter igjen og vil ha mer på slutten av Doom of Icewind Dale, ikke bekymre deg, da det er mer innhold på vei.