Den 26. Comicon Napoli starter i morgen, og Gamereactor er offisiell internasjonal mediepartner i år

I morgen, torsdag 30. april, går startskuddet for et av de største og mest populære popkulturarrangementene på den europeiske kalenderen. Det er tid for en ny Comicon i byen Napoli i Italia. Fra denne torsdagen og frem til neste søndag, 3. mai.

26 Comicon Napoli er et etablert referansearrangement der fansen kan møte sine favorittstjerner fra tegneserier, film, TV, musikk, videospill, brettspill og, til syvende og sist, alt som pirrer den delen av hjernen som gjør oss så glade.

Det vil være paneler med spesielle gjester fra hele verden, som John C. McGinley (Dr. Perry Cox i TV-serien Scrubs) og stemmeskuespillerne Jane Perry (The X-Files, Returnal, Baldur's Gate III) og Kirsty Rider (Clair Obscur: Expedition 33).

I manga-seksjonen blir denne utgaven veldig spesiell, ettersom høydepunktet blir panelet med regissøren av Shonen Jump og redaktøren av Dragon Ball, Kazuhiko Torishima. Makoto Yukimura, skaperen av Vinland Saga, vil også holde et foredrag under arrangementet, i tillegg til at han vil være hovedkunstner i en utstilling med tittelen "Vinland Saga - The Way of the Warrior Without a Sword".

For ikke å snakke om de mange andre kunstnerne fra både Japan og andre land. Komponisten av Like a Dragon-spillene, Tomoyuki Tanaka; skuespillerne fra serien "From Catalina Sandino Moreno and Scott McCord"; og Crystal Reed (Gotham), for å nevne noen.

Det vil også være områder dedikert til europeiske og amerikanske tegneserier, en sone med fokus på Korea, animevisninger, live bordrollespill og et stort LARP kalt Neverland.

Programmet er virkelig spektakulært, og vi anbefaler at du som er i Napoli i disse dager, ikke går glipp av sjansen til å stikke innom og ta en titt. Og for å hilse på.

Gamereactor, internasjonal mediepartner av Comicon Napoli 26

Gamereactor vil delta på denne utgaven som offisiell mediepartner. Med tilstedeværelse i over 20 land og på over 20 språk vil selskapet bringe festivalens popkulturelle ånd til publikum i Italia og i utlandet. "Comicon er stolte av å kunngjøre dette nye samarbeidet med en av de ledende internasjonale plattformene dedikert til videospill og popkultur."

Vårt spesialteam er allerede i Napoli og venter på at arrangementet skal starte i morgen. Så fra og med i morgen kan du forvente massevis av videoinnhold, intervjuer, reportasjer og kortfilmer, slik at du ikke går glipp av magien på Comicon Napoli.