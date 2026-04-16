Den 38 år gamle spanske tennisspilleren Roberto Bautista Agut legger opp i slutten av 2026

Roberto Bautista Agut, den spanske tennisspilleren som nådde en topprangering som nummer 9 i verden i 2019, har bestemt seg for å avslutte tennissesongen ved utgangen av 2026. Bautista Agut, som fylte 38 år for to dager siden, har vunnet 12 ATP-titler, minst én på hvert underlag, inkludert en ATP 500-tittel i Dubai; han nådde én Masters-finale, semifinalen i Wimbledon 2019 og kvartfinalen i Australian Open 2019.

Han var også en del av Davis Cup-laget som vant tittelen i 2019, en emosjonell turnering da han trakk seg midt i turneringen for å ta farvel med sin far, som gikk bort. Han kom tilbake noen dager senere, slo Felix Auger-Aliassime og til slutt vant Spania cupen. "Faren min ville ha gitt meg kjeft hvis jeg hadde blitt hjemme", sa han den gangen. Han giftet seg uken etter.

Roberto Bautista Agut vant sin siste tittel i European Open 2024 i Antwerpen, mot Jiri Lehecka. Han har blant annet vært blant de 10 beste i 27 uker, vunnet 22 seire mot topp 10-spillere, inkludert tre seire over Djokovic, og har en statistikk på 435-297 seire og tap etter 700 kamper på tour-nivå.

"Jeg har levd en drøm i mange år. Jeg har gitt alt jeg har hatt i hver eneste treningsøkt og hver eneste kamp. Nå føler jeg at tiden er inne for å ta farvel, nyte hver turnering på en ny måte og avslutte denne fasen av livet med takknemlighet for min elskede tennis", skrev Bautista Agut i et innlegg.