Den amerikanske hæren har hevet aldersgrensen for verving til 42 år og opphevet restriksjonene for rekrutter med mindre alvorlige marihuana-dommer, i et forsøk på å utvide rekrutteringsgrunnlaget.

De nye reglene øker aldersgrensen fra 35 år og gjør det mulig for søkere med en enkelt cannabisrelatert lovovertredelse å verve seg uten å kreve spesielle dispensasjoner.

Tjenestemenn sier at endringene bringer Hæren mer på linje med andre forsvarsgrener og gjenspeiler et skifte i retning av å tiltrekke seg eldre, mer erfarne kandidater.

Beslutningen kommer etter flere år med rekrutteringssvikt, blant annet ble målene ikke nådd med 25 % i 2022. Analytikere har antydet at eldre rekrutter kan tilby større fokus og tekniske ferdigheter.

Oppdateringen av retningslinjene kommer samtidig som USA, under Donald Trump, fortsetter sine militære operasjoner i utlandet (særlig i Midtøsten, selvsagt), noe som øker presset for å styrke antallet soldater.