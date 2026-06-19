Den andre og siste Vault Hunteren kommer til Borderlands 4 i september

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Vi nærmer oss faktisk ganske raskt ettårsdagen for Borderlands 4. Looter-shooter-spillet ble lansert i begynnelsen av september 2025, noe som betyr at det er mindre enn tre måneder til det siste kapittelet i den populære serien offisielt har vært på markedet i over ett år.

I denne forbindelse har Gearbox fortsatt mye på lager når det gjelder å utvide spillet og støtte det med spennende innhold. Som en del av en nylig livestream med utviklerne delte studioet oppdateringer om hva som kommer til Borderlands 4, både i den umiddelbare fremtiden og i nær fremtid, med spennende innhold planlagt gjennom hele sommeren og inn i høsten.

For det første kommer versjon 1.8 av spillet 25. juni, og den inneholder både et betalt og et gratis DLC. Den gratis DLC-en heter «Takedown at Hadron Abyss» og inneholder en ny raid-boss, flere legendariske og perlemorsglinsende gjenstander å jakte på, en "ekstrem endgame-utfordring", samt lagring på tvers av plattformer... endelig.

Samme dag kommer Bounty Pack 3, kjent som «A Zane to Kill For». Den inneholder en ny oppdrag, en ny sjef og to nye minisjefer, nytt legendarisk og perlemorsaktig utstyr, ett nytt kjøretøy, flere skins, samt et nytt Vault-kort fullpakket med andre godbiter.

Du kan se trailere for både de gratis og de betalte DLC-ene nedenfor.

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Når det gjelder den nærmeste fremtiden, avslørte Gearbox den andre og siste DLC-en «Vault Hunter» som er planlagt for Borderlands 4, kjent som karakteren Loveless, The Hacker. Hun kommer til spillet sammen med den betalte Story Pack 2 i begynnelsen av september, som også legger til nye historiemisjoner, en ny kartzone, nye sidemisjoner og aktiviteter, ekstra samleobjekter, en ny stor boss, nytt utstyr å jakte på og mer. Sjekk ut den første teaseren for Loveless nedenfor.

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Ellers bekrefter den siste veikartet at «Bounty Pack 4» kommer 30. juli og at «Bounty Pack 5» lanseres i begynnelsen av september også, noe som betyr at dette virkelig er et utmerket tidspunkt å begynne med eller vende tilbake til Borderlands 4.