Den andre sesongen av Blue-Eyed Samurai er tilbake i rampelyset på Annecy-festivalen

Siden premieren i 2023 har fans fra hele verden - både av animasjon og samuraifilmsjangeren - tryglet Netflix om en andre sesong. Kort tid etter at serien ble avsluttet, bekreftet strømmegiganten at det ville komme en ny sesong, men siden da har det vært stille, helt til nå.

Ikke bli for begeistret, for vi har fortsatt ikke en lanseringsdato eller en trailer for den andre sesongen av Blue-Eyed Samurai, men vi har et "proof of life" fra Netflix som vi vil se under Annecy International Film Festival. En grundig presentasjon av denne nye sesongen vil finne sted på festivalen, og synopsis er avslørt, som lyder som følger :

"I sesong 2 fortsetter Mizus blodige søken i London, hvor hun møter nye venner, gamle fiender og sine egne demoner. I Japan navigerer Akemi og Taigen i Edo Castle under en farlig ny shogun, mens Ringo søker etter et nytt formål."

I tillegg har vi fått to skjermbilder fra den andre sesongen, som vi deler nedenfor. Når tror du Netflix vil kunngjøre den etterlengtede utgivelsen av The Blue-Eyed Samurai sesong 2?