Den andre sesongen av Marvels What If...? får en ny trailer med juletema

HQ

Den 22. desember er datoen for den nye sesongen av What If...?, og for å feire den kommende premieren (og sesongen) løfter Marvel nå på lokket og gir oss en ny trailer med fokus på juleordspill. Med alt fra kvakkende ender til hardtslående hulker er det en skikkelig liten actionrøyker, og du kan sjekke den ut nedenfor. Den nye sesongen er lovet å inneholde historier om Hela, Captain Carter, Scarlet Witch, Iron Man, Black Widow, Doctor Strange, Nebula, Peter Quill og mange flere.

Er du spent på den nye sesongen av What If...?