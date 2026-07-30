Den anerkjente spanske skuespilleren Manolo Solo er død, 62 år gammel

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Den spanske skuespilleren Manolo Solo, en av de mest produktive og anerkjente skuespillerne i spansk film de siste 25 årene, er død av kreft i en alder av 62 år, noe den spanske filmakademien bekreftet torsdag.

Han ble født i Algeciras og vokste opp i Sevilla. Han medvirket i over 50 filmer og nesten like mange TV-serier, alt fra komedier til thrillere og dramaer, og vant en Goya-pris i 2016 for *The Fury of a Patient Man* (Tarde para la ira) og ble nominert fire ganger til, blant annet i år for *The Portuguese House* (Una quinta portuguesa).

Solo har fått strålende kritikker for de fleste av sine roller, inkludert mange som har mottatt priser, nominasjoner og anerkjennelse internasjonalt, som for eksempel « B, la película (2015), *The Good Boss* (El Buen patrón, 2021), *Close your eyes* (Cerrar los ojos, 2023, av den anerkjente regissøren Víctor Erice) eller TV-serien *The Anatomy of a Moment* (2025), basert på det mislykkede statskuppet i 1981. Han har også samarbeidet med Guillermo del Toro i *Pan’s Labyrinth* (2006), Alejandro González Iñárritu i *Biutiful* (2010) og José Luis Cuerda (*Tiempo después*, 2018).

Solo var også musiker i sin ungdom og spilte bass og gitar i noen rockeband på musikkscenen i Sevilla på 1990-tallet. Og det er mindre kjent at hans første skuespillerroller var som stemmeskuespiller tidlig på 1990-tallet... i Dragon Ball.

Manolo Solos bortgang (hans egentlige navn er Manuel Fernández Serrano, men han tok etternavnet «Solo» til minne om sin far, som døde da han var 14 år) har overrasket filmverdenen i Spania, da han var en av de mest allestedsnærværende og pålitelige skuespillerne de siste årene, med roller i alle slags filmer, TV-serier og også teaterstykker. Hans bortgang vil etterlate et tomrom som er umulig å fylle.