Den animerte Magic: The Gathering-serien er faktisk i produksjon

HQ

For fem år siden kunngjorde Netflix planer om å gå sammen med Wizards of the Coast for å produsere en animert tolkning av Magic: The Gathering. Det falt imidlertid snart fra hverandre, noe som førte til en lang periode med stillhet og mange lurte på om prosjektet var dødt og begravet. Det er ikke tilfelle.

Under Geeked Week showet har strømmegiganten bekreftet at serien nå faktisk er i produksjon, og at den også har en ny showrunner ved roret. Star Trek: Picards Terry Matalas leder nå serien, som er under utvikling sammen med folkene på Hasbro Entertainment og, selvfølgelig, Wizards of the Coast.

Det er ingen ord om hva serien vil dreie seg om eller på samme måte når den vil se ut til å debutere på streameren.