Den åpent homofile tennisspilleren Daria Kasatkina bytter lojalitet fra Russland til Australia

Daria Kasatkina, den eneste åpent homofile tennisspilleren på WTAs topp 100-liste, fullførte sitt lojalitetsbytte i forrige uke, etter at hun fikk permanent oppholdstillatelse. Selv om hun er født i Russland, og alltid har representert landet, har hun ikke returnert til Russland de siste to og et halvt årene, etter at hun kom ut i 2022. Hun forlot Russland på grunn av de strenge lovene som forfølger LGTB-personer og -forkjempere, en bevegelse hun ble tvunget til å gjøre hvis hun ønsket å være seg selv, sier hun, via Reuters.

Kasatkine skal representere Australia for første gang i det pågående Charleston Open, og hun uttrykte til pressen sine følelser for øyeblikket. "Ærlig talt, det føles annerledes, jeg skal ikke lyve. Det er følelsesladet for meg. Jeg må venne meg til det. Men jeg er veldig glad for å starte dette nye kapittelet i livet mitt med å representere Australia på den store scenen."

Siden hun forlot Russland i 2022, har Kasatkine trent i Spania og bor i Dubai, men planlegger nå å bli i Melbourne. Hun sier at "hun ikke hadde noe valg" om å forlate Russland. Hun har også vært kritisk til Russlands invasjon av Ukraina, og ble til og med angrepet av en russisk politiker som ba om at hun skulle behandles som en utenlandsk agent som handlet mot russiske interesser.

Som BBC påpekte, har andre russiskfødte spillere byttet nasjonalitet de siste årene: Natela Dzalamidze representerer Georgia, og Alexander Shevchenko representerer Kasakhstan.