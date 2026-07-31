Den asiatiske fotballkonføderasjonen «viser solidaritet» med UEFA og CONCACAF

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Først var det Europa (UEFA), deretter Nord- og Mellom-Amerika (CONCACAF), og nå bekrefter Det asiatiske fotballforbundet (AFC) sin «solidaritet med UEFA og CONCACAF» og uttaler at «AFC mener at den foreslåtte FFE-modellen realistisk sett ikke kan oppnå den nødvendige brede konsensusen og enheten som kreves for å gå videre».

Det er altså ikke en fullstendig avvisning, men rett og slett en oppgivelse, i erkjennelsen av at FIFAs planer ikke lenger gir mening hvis de ikke har støtte fra halve kloden. AFC går egentlig ikke inn i debatten om hvorvidt FIFA ville «selge fotballen», men legger vekt på mangelen på konsultasjon fra FIFAs side, da «dette har avdekket grunnleggende svakheter i FIFAs konsultasjons- og beslutningsprosesser som nå må tas tak i».

«Et forslag av en slik betydning, med potensial til å påvirke den kommersielle, sportslige og strategiske fremtiden for verdensfotballen, må ikke fremkomme gjennom prosesser som får konføderasjonene, medlemsforbundene (MA-ene) og til og med FIFAs egne styringsorganer, inkludert FIFA-rådet, til å føle seg satt på sidelinjen», sa AFC, og håper dette øyeblikket blir en «katalysator for å styrke institusjonell reform», med en hastig gjennomgang av deres styrings- og beslutningsrammeverk.