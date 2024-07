Den britiske forhandleren GAME stopper forhåndsbestillinger i butikk, og avslutter den virtuelle GAME Wallet

HQ

For en liten stund siden kom det falske rapporter om at GAME ville slutte å selge fysiske titler, og i stedet kun gi forbrukerne tilgang til digitale spill. Det skapte panikk, men GAME har siden slukket den brannen, bare for å starte en ny.

Dette er riktignok en mindre endring, men likevel en betydelig en, ettersom Eurogamer oppdaget at GAME Wallet - den digitale kontoen som tillot deg å legge til butikkreditt og kjøpe gavekort - er på vei mot slutten, sammen med fysiske forhåndsbestillinger. Den 18. juli er den siste dagen du vil være i stand til å legge til noen midler, og den 21. august vil alle kontoene stenge.

Du vil ikke lenger kunne gjøre en forhåndsbestilling i butikken hos GAME, men må i stedet gjøre det på nett. Alle forhåndsbestillinger som skal gjennomføres etter 31. januar 2025 vil bli refundert. GAME planlegger fortsatt å stenge ned sin støtte for innbytte og brukte produkter i en av selskapets største endringer siden starten. Ettersom fysiske forhandlere kjemper mot digitale butikkfronter, kan vi ikke unngå å føle oss litt bekymret for fremtiden til GAME.